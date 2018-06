Podcast Palmeiras: Egídio e Edu Dracena são desfalques certos para clássico contra Santos

Olá, palmeirenses! Tudo bem??! O Palmeiras terá uma semana cheia para a preparação com vistas ao clássico diante do Santos, sábado que vem, no Allianz Parque.

Mas o técnico Cuca tem dois desfalques certos para o duelo, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo: Egídio (autor do golaço que deu a vitória ao time contra o Fluminense) e Edu Dracena.

