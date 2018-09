O Palmeiras continua forte na briga pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores. A vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians com uma formação modificada demonstra o quanto o planejamento do técnico Luiz Felipe Scolari de rodar o elenco está certo. Mesmo com uma rotação de titulares, a equipe tem mantido o nível e pode sonhar com título nesta temporada.