Dudu vive um de seus melhores momentos no Palmeiras. É titular absoluto, homem de confiança do técnico Luiz Felipe Scolari e fundamental no esquema tático. Tamanha boa fase faz com que os adversários tentem pará-lo à força. O atacante é o jogador que mais recebeu faltas no Campeonato Brasileiro. Segundo dados do Footstats, o palmeirense recebeu 94 faltas em 26 jogos do torneio.