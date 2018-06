O Palmeiras se aproxima da decisão do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, dividido entre compromissos pelo Estadual e pela Copa Libertadores. Apesar disso, o time está bastante motivado para enfrentar no próximo domingo o rival, que está descansado e em processo de mudanças antes da final. Conversamos com o setorista do clube alvinegro, Daniel Batista, para falarmos sobre os bastidores dessa preparação.