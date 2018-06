Podcast Palmeiras: Equipe precisa se organizar para mata-matas

(POR CIRO CAMPOS) A derrota para o Corinthians foi um grande golpe para o Palmeiras. A invencibilidade de 31 jogos como mandante acabou e agora a equipe terá de usar os próximos jogos para se reerguer. O processo é importantíssimo, pois em breve o time tem pela frente a definição de vaga na Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, e na Copa Libertadores, contra o Barcelona. Nesta edição do podcast o jornalista Ciro Campos analisa a situação do clube junto com o convidado Daniel Batista.

