O Palmeiras encara o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista 11 anos depois do último encontro. Apesar do clássico e do tradicional equilíbrio desse tipo de jogo, a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari pode levar vantagem por ter um elenco mais experiente, com jogadores com passagem por seleção brasileira. Já o rival, vai apostar em garotos das categorias de base.