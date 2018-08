No Palmeiras o clima é de silêncio. Mesmo em boa fase na temporada, sem levar gols e com grande vantagem diante do Cerro Porteño, adversário de quinta-feira pela Copa Libertadores, o time está cuidadoso. O técnico Luiz Felipe Scolari tem cobrado para o elenco não se acomodar com a situação e tem agido para a equipe não se sentir muito favorita.