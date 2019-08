O clássico entre Palmeiras e Corinthians, no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro, traz um desafio para o técnico Luiz Felipe Scolari. Pela primeira vez ele vai disputar um dérbi no estádio do rival e terá a responsabilidade de fazer a equipe não perder mais pontos na competição. Outra missão é lutar contra o histórico desfavorável na casa alvinegra, onde o mandante tem retrospecto melhor.