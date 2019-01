O início de ano no Palmeiras traz um desafio para o técnico Luiz Felipe Scolari. Será necessário deixar jogadores fora da inscrição no Campeonato Paulista. Como o regulamento do Estadual só permite a inscrição de 26 nomes e atualmente o plantel conta com 36 opções, a pré-temporada é uma espécie de processo seletivo. Certamente atletas renomados ficarão sem disputar o torneio.