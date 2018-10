O técnico Luiz Felipe Scolari tem nove jogadores pendurados com dois cartões amarelos para a partida diante do Ceará. Isso significa que vários atletas podem ficar fora do próximo jogo, diante do Flamengo, no Maracanã, caso recebam outro cartão. Entre os atletas ‘ameaçados’ estão Luan, Bruno Henrique, Willian e Dudu.