O técnico Luiz Felipe Scolari chega nesta sexta-feira ao Palmeiras e terá pela frente um problema individual para resolver. A má fase de Deyverson, expulso contra o Bahia e em baixa com a torcida, é um desafio para o novo comandante. O treinador, que ao longo da carreira sempre buscou trabalhar com centroavantes, precisará se preocupar com a instabilidade emocional do atleta.