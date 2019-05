Estádio Castelão, em São Luís. O local traz boas recordações para o técnico Luiz Felipe Scolari. O atual comandante do Palmeiras esteve pela última vez por lá em novembro de 2001, quando liderou a vitória da seleção brasileira sobre a Venezuela, em resultado que garantiu a classificação para a Copa de 2002. Agora, é a vez de iniciar no Maranhão a campanha da Copa do Brasil, com a partida de ida das oitavas de final diante do Sampaio Corrêa.