O aniversário de 105 anos de Palmeiras, na última segunda-feira, teve uma festa grandiosa e movimentada no Espaço das Américas, em São Paulo. A diretoria recebeu presidentes de outros clubes, como Vasco, Bahia, Atlético-MG, São Paulo e Santos, além de mostrar uma aproximação com a Federação Paulista de Futebol (FPF). Após o rompimento de relações no último ano, as duas instituições ensaiam as pazes.