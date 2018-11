O Palmeiras terá dias intensos pela frente. Além de no domingo enfrentar o Vasco, em São Januário, e depender de uma vitória para se sagrar campeão brasileiro, o clube terá compromisso importante no sábado. O presidente Mauricio Galiotte disputa a reeleição no cargo contra Genaro Marino Neto, que foi o seu vice na gestão até o rompimento político. Quem ganhar, terá três anos de mandato.