Podcast Palmeiras: Goleada sobre Sport garante matematicamente time na fase de grupos da Libertadores de 2018

A goleada por 5 a 1 sobre o Sport, nesta quinta, no Allianz Parque, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro, garantiu matematicamente o Palmeiras na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores.

Com 60 pontos, o time alviverde não perde mais um lugar no G4 do Brasileirão.

Agora, a equipe comandada por Alberto Valentim lutará pelo vice-campeonato, posição que renderá cerca de R$ 11 milhões em premiação para o clube.

