O Palmeiras conviveu nos últimos dias com algumas reclamações da torcida. O motivo: preço dos ingressos. Com as entradas para o clássico com o Corinthians, no sábado, tabeladas entre R$ 100 e R$ 250, o valor foi alvo de contestações. Apesar disso, as vendas estão movimentadas. A tendência é a partida ser disputada com o Allianz Parque lotado.