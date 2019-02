O Palmeiras está preocupado com o excesso de faltas sofridas por seus jogadores no Campeonato Paulista. Depois do jogo com o Bragantino, a diretoria enviou uma representação à Federação Paulista de Futebol (FPF) para exigir mais rigor dos árbitros. Segundo estatísticas do clube alviverde, o time é quem mais dribla neste Estadual, com 51 faltas, e tem ainda o jogador que mais completa fintas: o atacante Dudu.