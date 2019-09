A troca de técnico no Palmeiras não deixou a torcida tranquila. Pelo contrário. A saída de Luiz Felipe Scolari e a vinda de Mano Menezes fizeram o público alviverde manifestar descontentamento nas redes sociais. Nos bastidores do clube, até o presidente do Conselho Deliberativo, Seraphim Del Grande, criticou em um áudio a escolha pelo treinador e afirmou que a contratação prejudica a gestão do presidente do clube, Mauricio Galiotte.