Podcast Palmeiras: Mayke e Luan estão fora do time contra o Bahia; Egídio e Dracena retornam

Alô palmeirenses! Tudo bem?! O técnico Cuca terá que mexer no time que enfrentará o Bahia, no feriado do dia 12, no Pacaembu, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O lateral-direito Mayke e o zagueiro Luan receberam o terceiro cartão amarelo na derrota para o Santos e estão fora do time. Por outro lado, o lateral-esquerdo Egídio e o zagueiro Edu Dracena retornam de suspensão.

O treinador terá a missão de recuperar o time para permanecer na zona de classificação para a Copa Libertadores, já que a luta pelo título parece ter sido deixada de lado na Academia de Futebol.

