O Palmeiras cumprirá tabela na rodada final da primeira fase do Campeonato Paulista com um objetivo voltado para o futuro. A vaga nas quartas de final está garantida, mas o time recebe a Ponte Preta, no Allianz parque, focado em conseguir um retrospecto melhor entre os participantes da competição e conseguir, assim, a vantagem de decidir em casa no mata-mata. No momento, Red Bull e Santos têm campanha melhor.