Podcast Palmeiras: Mina e Willian podem retornar ao time titular no dérbi

Alô, palmeirenses! Tudo bem?! O Palmeiras poderá ter o zagueiro Mina e o atacante Willian de volta à equipe no dérbi deste domingo, às 17 horas, no Itaquerão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores participaram dos treinamentos da semana, comandados por Alberto Valentim.

Muitos torcedores têm tratado o clássico com o Corinthians como uma verdadeira final. Mas o capitão Dudu, em entrevista na Academia de Futebol, reconheceu a importância do jogo, mas procurou tirar o peso de decisão da partida.

