Enquanto o Palmeiras tem uma rotina movimentada no futebol, a política do clube não está diferente. O Conselho Deliberativo reelegeu na última segunda-feira o presidente Seraphim Del Grande para mais dois anos no cargo, em decisão que dá mais força para a gestão do atual presidente, Mauricio Galiotte, assim como para uma de suas grandes aliadas, a empresária Leila Pereira.