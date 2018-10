O desafio de quarta-feira será pesado para o Palmeiras na Copa Libertadores. A pressão para reverter a desvantagem de 2 a 0 diante do Boca Juniors, pela semifinal, não pode significar desespero e desorganização. O desafio para a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari será correr atrás do placar sem se afobar ou se deixar levar pelo temor da eliminação. Nessa batalha, a torcida precisará ter paciência.