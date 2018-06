O imbróglio judicial entre Fluminense e o meia Gustavo Scarpa é um grande problema para o Palmeiras. Embora não participe do caso, o clube alviverde não pode contar com o jogador, que tem sido bastante prejudicado pela pendência. Sem treinar com o elenco e afastado do futebol há um mês, Scarpa tem tentado manter a forma física e a esperança de que conseguirá a atuar regulamente pelo Palmeiras.