O atacante Miguel Borja vive uma passe complicada na carreira. Depois de perder a vaga de titular no Palmeiras, o colombiano ficou fora da lista de convocados para defender a seleção do seu país na Copa América. O jogador precisa recuperar a confiança do técnico Luiz Felipe Scolari e para isso, vai precisar voltar a atuar com regularidade e marcar gols.