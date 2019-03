Assim como em 2017 e 2018, o Palmeiras tem pela frente nas quartas de final do Campeonato Paulista o Novorizontino. Depois de vitórias tranquilas nos últimos anos a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari tenta evitar o favoritismo e não se acomodar para o confronto. A novidade fica por conta das entradas do zagueiro Juninho e do atacante Arthur Cabral, que foram inscritos nesta sexta-feira entre os 26 relacionados para o Estadual.