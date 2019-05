O torcedor do Palmeiras tem compromisso com o time pela Copa Libertadores na quarta-feira e também na próxima segunda-feira. Além de enfrentar o San Lorenzo, no Allianz Parque, o clube terá de ter atenção ao sorteio da segunda-feira, no Paraguai, quando vai conhecer o adversário na próxima fase. A tendência é a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari não ter vida fácil.