Com uma folga no calendário até o fim do mês, o Palmeiras se prepara para fazer uma análise e corrigir defeitos. O time do técnico Luiz Felipe Scolari só volta a campo no dia 25, contra o Melgar, pela Copa Libertadores. Até lá, a pausa na agenda alviverde servirá para recuperar quem está com problema físico, observar quem merece chance e ajeitar o time para o restante da temporada.