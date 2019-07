O elenco do Palmeiras terá uma série de compromissos fora de casa nos próximos dias e várias precauções para tomar. Para dar conta de jogar contra Inter, Ceará e Godoy Cruz, o clube preparou uma logística especial, estuda a possibilidade de dividir o elenco e vai tomar cuidado com a análise do desgaste dos jogadores, para evitar problemas com rendimento e com lesões.