Com 30 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, elenco poderoso e grande favoritismo, o Palmeiras pode atingir marcas importantes nas próximas rodadas da competição. Se mantiver o rendimento e continuar sem perder, a equipe pode em breve comemorar feitos como, por exemplo, completar um ano sem perder e se tornar o time com a segunda maior série invicta da história.