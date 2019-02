O Palmeiras vai precisar ter atenção com um setor do elenco. Com a possível venda de Deyverson para o futebol da China, o clube terá problemas com a falta atacantes. No elenco o técnico Luiz Felipe Scolari ainda conta com Borja, que não desfruta da confiança da torcida, e do recém-contratado Arthur Cabral, de 20 anos. A tendência é o clube buscar algum reforço para a posição.