O Palmeiras está perto de começar um dilema nesta temporada. Com três competições em disputa e um elenco diminuto em comparação aos anos anteriores, o clube terá de priorizar em qual torneio vai escalar os principais jogadores. O time do técnico Luiz Felipe Scolari por enquanto mantém o discurso de que buscará o título tanto na Copa Libertadores como no Brasileiro e na Copa do Brasil.