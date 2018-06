O encontro de sábado, contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista, deixa o Palmeiras ansioso. Após três derrotas para o rival na última temporada, o técnico Roger Machado estuda formas de bater o atual campeão estadual. Para falarmos sobre o clube do Parque São Jorge, entrevistamos o setorista do time no Estado, o jornalista Daniel Batista.