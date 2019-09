Enquanto disputa o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está de olho no planejamento para a próxima temporada. A equipe confirmou presença na Flórida Cup, em janeiro, e inclusive já sabe quem vai enfrentar nos dois primeiros compromissos do ano. Spartak Moscou e Atlético Nacional serão os rivais iniciais de um ano que vai começar bem longe da Academia de Futebol e bem diferente do habitual.