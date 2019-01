A chegada de Ricardo Goulart, oficializada nesta terça-feira, deve mexer na formação titular do Palmeiras. Trazido por empréstimo por uma temporada, o reforço vai disputar vaga com nomes como Moisés e Lucas Lima. Como será necessário deixar jogadores consagrados de fora, o técnico Luiz Felipe Scolari vai apostar no rodízio de plantel para manter todos os atletas motivados.