O Palmeiras terá no elenco profissional uma revelação do futebol sul-americano. O atacante colombiano Iván Angulo estava emprestado ao time sub-20 do clube, mas será comprado por cerca de R$ 12 milhões. O jogador veloz e driblador está na Polônia, onde disputa o Mundial sub-20, e tem se destacado com boas atuações pela equipe do seu país.