O Palmeiras vai apresentar nesta quarta-feira o atacante Ricardo Goulart e deixar os torcedores com a dúvida sobre como o reforço pode ser encaixado no time. Destaque do Guangzhou Evergrande sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari, o jogador assinou contrato de empréstimo por um ano. A tendência é Goulart ser utilizado como meia, mesmo papel desempenhado quando estava na China sob o comando de Felipão.