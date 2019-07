A Copa Libertadores não é só sinônimo de prestígio futebolístico. A competição também pode trazer lucro. Apenas se passar pelo Godoy Cruz pelas oitavas de final, o Palmeiras pode receber cerca de R$ 4,5 milhões como premiação. Já que o valor ainda pode aumentar de acordo com as classificações obtidas, a equipe sonha em acumular mais R$ 80 milhões até o fim do ano.