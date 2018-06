Podcast Palmeiras: Saída de Felipe Melo divide torcedores

Alô, palmeirenses! Neste Podcast do Palmeiras, vamos falar da saída do volante Felipe Melo, o “Pitbull”, que caiu em desgraça com o técnico Cuca e deverá deixar o clube.

O repórter Ciro Campos, que acompanha o cotidiano do Palmeiras, traz detalhes sobre os bastidores dessa ruptura entre o jogador e o treinador alviverde.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com