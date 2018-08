A contratação inesperada de um japonês para o elenco sub-20 do Palmeiras mexeu com a torcida nos últimos dias. Daiju Sasaki, de 18 anos, tem ganhado seguidores nas redes sociais mesmo pouco depois de ser se apresentado ao clube. A transferência representa um plano do Palmeiras de se aproximar do mercado asiático e de apostar no talento de um jogador que era sondado pelo futebol alemão.