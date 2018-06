Podcast Palmeiras: Semana de tranquilidade no Palmeiras e definição do caso Felipe Melo

Alô, palmeirenses! Tudo bem?! Finalmente, uma semana de sorrisos largos no clube após a goleada por 4 a 2 imposta sobre o São Paulo, no domingo, no Allianz Parque.

O técnico Cuca – que deu folga de dois dias ao elenco – terá uma semana para aprontar a equipe que enfrentará o Atlético Mineiro, pela 23ª rodada do Brasileirão e para definir a situação do volante Felipe Melo no time.

O jogador deverá ser reaproveitado, caso não seja negociado até o fim da janela de transferências para o futebol internacional, na próxima quinta.

Interatividade

