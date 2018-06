A possível classificação para a final do Campeonato Paulista tem que ser comemorada, é claro, mas pode custar uma maratona de partidas ao Palmeiras. Se o time superar o Santos, nesta terça-feira, chegará à decisão e terá uma sequência de decisões pelo Estadual intercalada com jogos pela Copa Libertadores e seguida pelo início do Campeonato Brasileiro.