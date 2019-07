O Palmeiras que vai enfrentar o São Paulo, sábado, no Morumbi, na retomada do Campeonato Brasileiro após a parada para a Copa América, será bem diferente da equipe que venceu o Internacional pelas quartas de final da Copa do Brasil na quarta-feira. O técnico Luiz Felipe Scolari já adiantou que vai repetir a estratégia de mudar diversos titulares como vem fazendo desde o ano passado. Serão cinco ou seis mudanças.

Por Raphael Ramos