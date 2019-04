O Palmeiras estreia domingo contra o Fortaleza, no Allianz Parque, às 19h, pelo Campeonato Brasileiro. Depois de dez títulos, a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari volta a se utilizar do rodízio de titulares para manter o nível competitivo e ir em busca da 11ª taça, ou seja, do undecacampeonato.