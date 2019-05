Depois de não ter o jogo com o CSA exibido pela TV, o Palmeiras retorna agora a ter duas partidas seguidas transmitidas. Contra o Inter, sábado, pelo Campeonato Brasileiro, e diante do San Lorenzo, na quarta-feira, pela Copa Libertadores, o torcedor poderá voltar a acompanhar o rendimento do time e se algumas alterações, como a escolha do substituto de Zé Rafael, deram resultado ou não.