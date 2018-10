O Palmeiras enfrenta o Grêmio neste domingo com grandes dificuldades nas laterais, já que Marcos Rocha está machucado e Mayke, Diogo Barbosa e Victor Luis estão suspensos. Enquanto o técnico Luiz Felipe Scolari quebra a cabeça para definir quem joga nas laterais, ele comemora o fato de poder contar com Gustavo Scarpa, recuperado de lesão e livre para jogar, depois de Palmeiras e Fluminense entrarem em acordo sobre a situação do jogador.