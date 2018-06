Podcast Palmeiras: Time volta aos treinos para enfrentar o Bahia

Alô, palmeirenses! Tudo bem? O Palmeiras retomou os trabalhos para enfrentar a equipe do Bahia, nesta quinta, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cuca fez testes para escolher a equipe titular.

Mas um dos grandes assuntos no clube foi a declaração de Neymar, que admitiu torcer para o Palmeiras na infância. Muitos se animaram até com a possibilidade de o jogador vestir a camisa do time alviverde no futuro.

Participe com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com