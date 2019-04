O Palmeiras terá nas próximas semanas novidades para o torcedor. Quem estava acostumado a acompanhar o time pela televisão, vai precisar de outras plataformas. O próximo jogo do time, contra o Melgar, do Peru, pela Copa Libertadores, será transmitido apenas no Facebook. Depois, com o início do Brasileiro, algumas partidas ou não terão transmissão ou poderão ser acompanhadas pelo aplicativo do clube.