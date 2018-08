O domingo será especial para a torcida do Palmeiras. O técnico Luiz Felipe Scolari terá o primeiro encontro com o público alviverde depois do seu retorno, na última semana. O jogo contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, marcará ainda a volta do treinador ao estádio onde se consagrou. No antigo Palestra Itália, ele conquistou dois títulos.