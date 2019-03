A torcida do Palmeiras quer ver o meia Zé Rafael mais vezes no time. O jogador contratado no início deste ano só atuou em uma partida, contra o Botafogo, pelo Campeonato Paulista, e depois não foi mais testado. O técnico Luiz Felipe Scolari prega paciência e pode dar mais chances ao atleta nas próximas semanas, quando o calendário alviverde estará mais apertado.